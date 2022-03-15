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ЄС завершив процедуру затвердження четвертого пакету санкцій проти Росії

Автор: Марія Кучерявець

В Євросоюзі завершили письмову процедуру затвердження четвертого пакета санкцій проти РФ. Офіційне рішення опублікують вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Письмова процедура для 4-го пакету санкцій ЄС щодо Росії завершена. Рішення повинно бути опубліковане в офіційному журналі пізніше - сьогодні", - написав журналіст.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що посли ЄС схвалили четвертий пакет санкцій проти Росії.

Як раніше повідомлялося, пакет може містити такі обмеження як: заборона на експорт предметів розкоші та на нові інвестиції ЄС в російський енергетичний сектор, а також заборона на імпорт сталі та заліза.

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