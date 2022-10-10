ЕС запустил онлайн-сервис по поиску работы для переселенцев из Украины

Европейская комиссия сегодня представила новый онлайн-инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Онлайн-инструмент поиска работы под названием "Кадровый резерв ЕС" позволит лицам, перемещенным в результате вторжения России, загружать свои резюме, которые будут доступны более чем 4 тысячам работодателей, национальных государственных служб занятости и частных агентств занятости.
Комиссар ЕС по вопросам занятости Николас Шмидт заявил, что к пилотному проекту присоединились пять стран ЕС, включая Польшу, в которой находится больше всего украинских беженцев.
"Для работодателей в ЕС, которые, как мы знаем, сталкиваются с нехваткой рабочей силы во многих секторах, это может быть важным ресурсом, на который можно опереться", — сказал он.
Пилотный инструмент поиска работы под управлением Европейского агентства по труду доступен на английском, украинском и русском языках и связан с сетью служб занятости ЕС с более чем 3 миллионами вакансий.
Ранее мы писали, что Германия выделила 199 млн евро на финансирование программ помощи переселенцам в результате вторжения России.
Также сообщалось, что Кабинет министров намерен вдвое увеличить компенсацию тем людям, которые разместили внутренних переселенцев.
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