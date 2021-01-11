Новий штам коронавірусу виявили у Мексиці

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На півночі Мексики підтвердили зараження новим штамом коронавірусу, який вперше виявили у Великій Британії. Його діагностували у 56-річного британця, який прибув в країну з Амстердама.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, британець 29 грудня вилетів з Мехіко до мексиканського міста Матаморос, де в нього і виявили новий штам. Симптомів захворювання чоловік не мав. Мандрівника госпіталізували, в суботу його приєднали до апарата штучної вентиляції легенів.

Зазначимо, новий штам коронавірусу був виявлений у Великобританії вересня. Активно поширюватися він почав в кінці листопада - початку грудня. У зв'язку з цим багато країн почали закривати кордони з Великобританією. Що відомо про мутації коронавірусу і наскільки вона небезпечна - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що новий "британський" коронавірус вже виявили в 41 країні.

Крім того, у Данії побоюються, що новий "британський" коронавірус стане домінуючим в країні з середини лютого. У зв'язку з цим в країні посилюють карантин.