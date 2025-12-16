В ЕС запускают механизм компенсаций украинцам за ущерб во время войны: что известно

В частности, компенсации будут назначаться за смерть близкого члена семьи, сексуальное насилие, пытки, лишение свободы и даже вынужденную эмиграцию. Это будет происходить в рамках функционирования Международного реестра ущерба, в который уже подано более 85 тыс. заявлений от пострадавших украинцев.

По словам Шуляк, следующим шагом должно стать создание Компенсационного фонда, из которого эти выплаты будут осуществляться. Более того, Еврокомиссия уже предложила Украине репарационный кредит на 140 млрд евро, обеспеченный замороженными российскими активами.

Что известно о компенсационной комиссии для Украины

Нардеп сообщила, что 16 декабря в Гааге подписана Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии для Украины, которая является продолжением экосистемы Международного реестра убытков (RD4U).

В него от украинцев поступило более 85 тыс. заявлений по 13 категориям - от разрушенного жилья до сексуального насилия и депортации. В частности, речь идет о:

Вынужденное внутреннее перемещение. Смерть близкого члена семьи. Исчезновение без вести близкого члена семьи. Серьезные телесные повреждения. Сексуальное насилие. Пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Лишение свободы. Принудительный труд или служба. Насильственное движение или депортация детей и взрослых. Повреждение или уничтожение жилой недвижимости. Повреждение или уничтожение нежилой недвижимости. Утрата доступа либо контроля за недвижимостью на временно оккупированных территориях. Другие виды вреда, которые постепенно добавляются.

"Компенсационная комиссия, создание которой сегодня формализовано подписанием Конвенции, будет рассматривать заявления, поданные в RD4U, и будет определять конкретные суммы компенсаций для людей, бизнеса и государства Украина. Однако для этого требуется еще 25 ратификаций, необходимых для вступления Конвенции в силу и начала работы Комиссии. И ЕС, и мы надеемся, что первые решения о выплатах будут приняты уже во второй половине 2027 года", - сообщила Елена Шуляк.

Как будут выплачивать компенсации

Выплаты будут производиться из специального Компенсационного фонда, создание которого станет финальным этапом запуска системы Международного реестра убытков, рассказывает нардеп.

Предполагалось, что компенсации будут предоставляться за счет репараций от РФ, однако, поскольку их получение может затянуться на годы, в ЕС начали рассматривать другие варианты наполнения фонда. В частности, сейчас приоритетным источником должны стать обездвиженные российские активы. В ЕС уже предлагают Украине так называемый репарационный кредит.

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине репарационный кредит в размере 140 млрд евро под залог замороженных активов Центробанка РФ. Согласно этому плану Россия сможет вернуть эти средства только после окончания войны против Украины и выплаты репараций за нанесенный ущерб.

"Напомню, что еще в 2022 году западные страны заморозили, по разным оценкам, около 260 млрд евро валютных резервов ЦБ РФ, включая часть средств Фонда национального благосостояния. Будет справедливым, если доходы из этих активов будут работать на Украину - в качестве компенсации украинцам за убытки, которые страна-агрессор им нанесла", - объяснила Шуляк.