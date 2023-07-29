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ЕС ввел санкции против офицера армии Руанды из-за вторжения боевиков в Конго

Фото: Евросоюз ввел санкции против офицера армии Руанды из-за вторжения в Конго (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Европейский Союз добавил в список санкций капитана руандийской армии за его участие и поддержку повстанческой группировки M23, вторгшейся в Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евросоюз заявил, что ввел ограничительные меры против девяти конголезских и руандийских лиц, ответственных за действия, составляющие серьезные нарушения прав человека и злоупотребления в Демократической Республике Конго и разжигающие вооруженный конфликт.

Эти меры включают в себя запрет на поездки и замораживание активов, а также запрещают гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства.

Среди них капитан Жан-Пьер Нирагире на псевдоним Гасасира, командовавший силами специального назначения Сил обороны Руанды. Он поддерживал повстанческую группировку M23, которая начала наступление в восточном Конго.

Противостояние Демократической Республики Конго и Руанды

M23 – это повстанческая группировка тутси, которых поддерживает Руанда. Они являются одним из множества вооруженных повстанцев в восточном Конго, воюющих в сложной сети местной политики и региональных конфликтов из-за этнической принадлежности, земли и полезных ископаемых.

28 июля войска Руанды пересекли границу Демократической Республики Конго и атаковали ее пограничные силы.

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