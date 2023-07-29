ЕС ввел санкции против офицера армии Руанды из-за вторжения боевиков в Конго

Евросоюз заявил, что ввел ограничительные меры против девяти конголезских и руандийских лиц, ответственных за действия, составляющие серьезные нарушения прав человека и злоупотребления в Демократической Республике Конго и разжигающие вооруженный конфликт.

Эти меры включают в себя запрет на поездки и замораживание активов, а также запрещают гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства.

Среди них капитан Жан-Пьер Нирагире на псевдоним Гасасира, командовавший силами специального назначения Сил обороны Руанды. Он поддерживал повстанческую группировку M23, которая начала наступление в восточном Конго.

Противостояние Демократической Республики Конго и Руанды

M23 – это повстанческая группировка тутси, которых поддерживает Руанда. Они являются одним из множества вооруженных повстанцев в восточном Конго, воюющих в сложной сети местной политики и региональных конфликтов из-за этнической принадлежности, земли и полезных ископаемых.

28 июля войска Руанды пересекли границу Демократической Республики Конго и атаковали ее пограничные силы.