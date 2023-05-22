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ЕС ввел новый пакет санкций против Ирана: кто попал под ограничения

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Совет ЕС сегодня принял новый пакет санкций против Ирана. Причиной стали нарушения прав человека в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Сегодня Рада приняла решение о введении ограничительных мер еще в отношении 5 физических и двух юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в список попали:

  • нынешний командир отряда помощи полиции Тегерана правоохранительных сил Ирана;
  • представитель иранской полиции;
  • секретарь Высшего совета киберпространства Ирана;
  • Кооперативный фонд КСИР;
  • Студенческую организацию "Басидж" (похожи на силовиков КСИР - ред.).

В целом ограничительные меры применяются к 216 физическим и 37 юридическим лицам.

Речь идет о замораживании активов, запрете на поездки в ЕС и запрете на предоставление средств или экономических ресурсов перечисленным лицам.

Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

Протесты в Иране

16 сентября 2022 года, после новости о гибели Махсы Амини, избитой сотрудниками Наблюдательного патруля после ареста за "ненадлежащее ношение хиджаба", в Иране начались протесты и массовые беспорядки против государственного строя Ирана.

В ответ на демонстрации иранское правительство с 19 сентября ввело ограничения на Интернет.

По состоянию на 12 октября, по меньшей мере 200 протестующих были убиты в результате сопротивления правительству. Это самые серьезные протесты с 2019 года.

США, Канада, Британия, Австралия и страны ЕС осудили репрессии со стороны правительства в Иране и неоднократно призывали его к деэскалации. За многочисленные нарушения прав человека против Ирана были введены ограничительные меры.

Недавно Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана. Причиной для этого стали поставки в РФ дронов, которые затем применялись против Украины.

Также США конфисковали иранскую нефть на танкере в море в рамках операции по обеспечению соблюдения санкций.

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