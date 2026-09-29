В ЕС предложат важную реформу, которая может ускорить вступление Украины, - СМИ

Реформа ЕС поможет вступлению Украины

Европейская комиссия предложит серьезную переработку методов принятия решений ЕС. Это делается для обхода государственных вето и введения новейших гарантий верховенства права. На повестке дня - вступление в ЕС Черногории и Албании.

Урсула фон дер Ляен представит план этой реформы на следующей неделе - как подготовиться к расширению Союза с более чем 30 членами без внесения изменений в Лиссабонский договор ЕС.

Два внутренних проекта документов предлагают использовать правовые переходные положения для отмены требования единогласия среди 27 стран в течение многочисленных промежуточных этапов вступления страны-кандидата в ЕС.

Эта мера, которая потребует единогласного согласования, может значительно ускорить процесс подачи заявок таких стран как Украина, Черногория и Северная Македония. Пока они сталкиваются с блокированием со стороны небольшого количества членов ЕС.

Нынешние члены ЕС будут противиться нововведениям, пишет издание, потому что опасаются потерять свое право вето. Хотя в проекте предусмотрен "аварийный тормоз", который правительство может активировать при угрозе "жизненно важным национальным интересам".

Что предлагается

Комиссия предлагает применять нижний порог квалифицированного большинства - 15 стран, представляющих две трети населения блока.

"По мере расширения Союза риск задержки или блокировки решений будет неизбежно расти", - говорится во внутреннем документе.

Поэтому переходные положения в договорах ЕС позволяют навсегда изменить правила голосования по определенным политическим сферам с единогласия, когда все страны могут воспользоваться правом национального вето, на голосование квалифицированным большинством.

Препятствия новациям

Еще одно спорное предложение будет означать, что только две трети стран ЕС получат европейского комиссара после расширения Союза.

При нынешнем составе Союза из 27 стран девять стран должны были бы отказаться от направления своего представителя в Брюссель.

Ожидается, что это огорчит меньшие государства-члены , традиционно утверждавшие, что их влияние в Брюсселе уменьшилось с расширением клуба.

Новые защитные положения

В проектах документов предлагается, что новых членов могут держать на испытательном сроке десять или дольше лет. В этот период они будут под усиленным вниманием со стороны Брюсселя.

Наказание в течение этого испытательного срока может содержать:

лишение их права голоса в Раде,

финансовые санкции согласно недавно введенным "финансовым" и "институционным гарантиям".

Новые члены должны будут подписать юридически обязательное "временное обязательство" не блокировать решения, согласованные остальным ЕС.

Также будут сохранены стандартные временные гарантии присоединения к ключевым сферам политики ЕС.

Еще финансовая гарантия позволит Комиссии наказывать новых членов, если они отступят от демократических и судебных стандартов.

Новые члены также должны будут присоединиться к Европейской прокуратуре, которая расследует мошенничество со средствами ЕС, до вступления.