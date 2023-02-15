В ЕС заработал механизм по лимиту цен на газ

Коррекция рынка будет запускаться автоматически при одновременном соблюдении двух условий: если цена месячного фьючерса на европейском хабе TTF три рабочих дня будет держаться выше 180 евро МВт·ч. и если эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.

Пока действует механизм, не будут разрешены транзакции по соответствующим фьючерсам на газ по цене выше динамического лимита (индикативная цена на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро).

Если цена на СПГ будет ниже 145 евро, динамический лимит будет равным 145 евро плюс 35 евро, то есть 180 евро.

Он будет действовать не менее 20 рабочих дней с момента активации. Если лимит три дня подряд будет ниже 180 евро за МВт·ч, механизм автоматически выключится. Это также произойдет в случае недостатка газа в Евросоюзе для удовлетворения спроса.

Кроме того, действие механизма также будет приостановлено, если спрос на газ в ЕС вырастет на 15% течение месяца или на 10% в течение двух, «значительно сократится» импорт СПГ, ощутимо упадет объем торгов на TTF по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Напомним, ранее стало известно, что страны ЕС договорились об установлении граничной цены на газ на уровне 180 евро/МВт-час.

Также мы писали, что в конце декабря 2022 года цены на газ в Европе упали ниже уровня, который наблюдался до вторжения России в Украину.

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