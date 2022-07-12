RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро

Фото: ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.

"На даний момент ми заморозили - вихідні від олігархів та інших організацій - 13,8 млрд євро, так що це досить велика сума", - сказав він, додавши, що більша частина цієї суми - понад 12 млрд євро надійшли з п'яти країн-членів.

Він відмовився назвати ці країни, але додав, що очікує, що інші країни блоку, що складається з 27 членів, незабаром активізують свої зусилля.

За даними міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, в середині червня вартість активів, заморожених тільки Німеччиною, становила 4,48 млрд євро.

Нагадаємо, в Україні конфіскували російських і білоруських активів на 30 млрд гривень.

Крім цього, суд заарештував активи російського олігарха Михайла Фрідмана на 53,4 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяВійна Росії проти України