ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро

Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF .

"На даний момент ми заморозили - вихідні від олігархів та інших організацій - 13,8 млрд євро, так що це досить велика сума", - сказав він, додавши, що більша частина цієї суми - понад 12 млрд євро надійшли з п'яти країн-членів.

Він відмовився назвати ці країни, але додав, що очікує, що інші країни блоку, що складається з 27 членів, незабаром активізують свої зусилля.

За даними міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, в середині червня вартість активів, заморожених тільки Німеччиною, становила 4,48 млрд євро.