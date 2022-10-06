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У ЕС остается все меньше инструментов для давления на Россию, - премьер Эстонии

Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Европейского союза остается все меньше инструментов, с помощью которых можно было бы совершать экономическое давление на Россию.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на первом саммите Европейского политического сообщества, сообщает РБК-Украина со ссылкой на E15.Cz.

"Конечно, в нашем инструментарии остается все меньше и меньше инструментов, но нужно оказывать политическое давление на Россию", - заявила премьер-министр Эстонии.

Она также обратила внимание, что в последнее время говорят об ослабшем единстве в ЕС. По ее словам, это не так и привела в пример введенный ЕС восьмой пакет санкций против России.

Напомним, что сегодня Совет ЕС утвердил восьмой пакета санкций против России за ее агрессию против Украины. Решением ЕС введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор.

Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина ""Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен".

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Санкции против РоссииРоссийская ФедерацияЕвросоюзЭстония