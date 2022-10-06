У ЕС остается все меньше инструментов для давления на Россию, - премьер Эстонии

У Европейского союза остается все меньше инструментов, с помощью которых можно было бы совершать экономическое давление на Россию.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на первом саммите Европейского политического сообщества, сообщает РБК-Украина со ссылкой на E15.Cz.