ЕС призвал выполнять ордера на арест Путина и его приспешников, выданные МКС

Напомним, недавно Монголия, несмотря на ратификацию Римского устава Международного уголовного суда (МКС), отказалась выполнять его решение об аресте Путина в рамках дела о незаконной депортации детей с территории Украины. Свою позицию власти Монголии объяснили зависимостью страны от российских энергопродуктов. В заявлении не упоминается поддержка Монголией территориальной целостности Украины.

При этом во время визита Путина полиция Монголии преследовала проукраинских активистов.

В Госдепартаменте США заявили, что понимают положение "между двумя крупными соседями", в котором оказалась Монголия. Тем не менее, призвали Улан-Батор в общении с Россией подчеркивать свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зачем Путин уехал в Монголию и почему страна игнорирует ордер МКС, – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.