В ЕС призвали прекратить выдачу туристических виз россиянам

Заявление о необходимости усиления визовой политики в отношении граждан РФ министр озвучил на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Дублине.

По его словам, этот вопрос касается не только безопасности, но и базовых ценностей Европы.

Почему рекомендации не работают

Глава эстонского МВД согласился с еврокомиссаром Магнусом Бруннером по поводу недопустимости нынешней ситуации с туризмом россиян.

"Пока обычные украинцы гибнут под ракетными ударами, нельзя разрешать гражданам государства-агрессора отдыхать и заниматься шоппингом в Европе, как будто ничего не произошло", - подчеркнул Игорь Таро.

Он подчеркнул, что действующие необязательные рекомендации по выдаче виз не дали желаемого эффекта, ведь "необязательные меры означают необязательные результаты".

Какие ограничения предлагает Эстония

Таллин настаивает на внедрении более гибкой системы ограничений.

В частности, предлагается закрыть въезд для отдельных категорий граждан России:

дипломатов и владельцев служебных паспортов

бывших и действующих участников войны против Украины

религиозных деятелей, поддерживающих российскую агрессию

Кроме того, Эстония инициировала включение воевавших против Украины российских военных в Шенгенский список лиц, которым запрещен въезд. Эту идею уже поддержали Латвия, Литва и Чехия, а Финляндия, Швеция, Норвегия и Германия дали положительную оценку.

Министр уверен, что таким лицам нужно ограничивать не только визы, но и виды на жительство в ЕС.