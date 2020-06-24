ЄС може заблокувати в'їзд американцям, росіянам і бразильцям, - NYT

Країни Європейського союзу, не зважаючи на прагнення відродити економіку і відкрити кордони після декількох місяців карантину, готові впустити на свою територію не всіх. обмеження на в'їзд може тривати для громадян США, Росії, Бразилії.

Про це пише The New York Times, посилаючись на чернетку документа ЄС.

Американцям можуть заблокувати в'їзд через те, що "Сполучені Штати не змогли контролювати це зло". До речі, зараз зафіксовано коронавірусну інфекцію у понад 2,3 мільйона американців, біль як 120 тисяч людей померли (від початку епідемії в Штатах).

У попередньому документі про дозвіл на в'їзд з 1 липня також не згадуються Росія і Бразилія. Формування списку країн, для яких заборона на подорожі в Євросоюз буде знята, залежить від епідситуації в боротьбі з COVID-19.

Варто відзначити, що впускати на територію ЄС готові туристів з Китаю, а також країн, що розвиваються, таких як Уганда, Куба і В'єтнам.

NYT нагадує, що заборона Брюсселя на в'їзд американцям є відображенням того, як Штати боролися з розповсюдженням вірусу. Так, у березні 2020, коли Європу поглинула пандемія, президент США Дональд Трамп заборонив громадянам більшості країн Європейського союзу в'їжджати в Америку.

На той момент у близько 1100 американців була виявлена інфекція і вже були зафіксовані 38 смертей. Кордони США для жителів Євросоюзу закриті до цих пір.

За оцінками експертів, заборона в'їзду американським мандрівникам у Європу буде мати значні економічні, культурні та геополітичні наслідки. Але США можуть подолати заборону, оскільки Брюссель планує переглядати документ кожні два тижні.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала всім країнам Європейського союзу відкрити внутрішні кордони до кінця червня.