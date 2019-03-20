ЄС виступає проти ідеї перенесення Brexit на 30 червня, - Reuters

Єврокомісія виступає за проведення Brexit до 23 травня 2019 року, або за довгострокове перенесення цієї процедури. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ Єврокомісії.

У Брюсселі пояснюють свою позицію тим, що 23 травня має бути крайнім терміном, так як відразу після цього стартують вибори в Європарламент, в яких Лондон, який виходить з ЄС, вже не повинен брати участь. У Брюсселі мають намір рішуче виступити проти ідеї перенесення Brexit на 30 червня.

"Будь-які інші варіанти (зокрема, продовження процедури Brexit до 30 червня, - ред.) привели б до серйозних політичних і юридичних ризиків для ЄС, а також до того, що частина невизначеності, від якої зараз потерпає Велика Британія, перенесеться в 27 країн, що залишаються в ЄС", - наголошується в документі.

Нагадаємо, Великобританія направила ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі спільноти до 30 червня. У листі Тереза Мей заявила про намір висунути нові пропозиції щодо захисту внутрішнього ринку Британії у світлі Brexit.

Відзначимо, минулого тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін. Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуту з Брюсселем угоду.