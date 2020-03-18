Дніпропетровська ОДА спрямувала понад 100 млн гривень на боротьбу з коронавірусом

Фото: Олександр Бондаренко (adm.dp.gov.ua)

Понад 70 млн гривень спрямують на закупівлю апаратів ШВЛ

Дніпропетровська обласна державна адміністрація (ОДА) спрямує 107 мільйонів гривень на заходи боротьби з коронавірусом в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

За словами голови ОДА Олександра Бондаренка, виділені кошти підуть на закупівлю тестів для виявлення коронавірусу, портативних рентген-апаратів, засобів для дезінфекції, а також засобів індивідуального захисту.

"Зокрема, закуповуємо медикаменти та обладнання. На протидію коронавірусу спрямовуємо з обласного бюджету 107 млн гривень, щоб у разі потреби лікарні та медики області могли надавати оперативну допомогу пацієнтам", - заявив він.

Крім того, майже 72 млн гривень з обласного бюджету буде виділено для закупівлі додаткових апаратів штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області з міських, районних, обласного та бюджетів ОТГ було виділено 45 мільйонів гривень для боротьби з коронавірусом. Частину коштів спрямують на стимулювання роботи медпрацівників в області.

Також РБК-Україна писало, що уряд виділив силовим органам 70 млн гривень на закупівлю індивідуальних засобів захисту через спалах коронавірусу в Україні. Виділені кошти підуть на потреби ДПСУ, ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції та МВС.