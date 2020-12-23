ЄС виділив ще 100 млн євро Лівану для ліквідації наслідків вибуху в Бейруті

Фото: наслідки вибуху в Бейруті (flickr.com/15845742@N03)

Євросоюз виділить ще 100 мільйонів євро в якості допомоги Лівану для подолання наслідків вибуху в порту Бейрута улітку 2020 року. Всього ЄС вже виділив Лівану 170 мільйонів євро.

Про це повідомляє сайт Європейської комісії.

З цієї суми 34,5 мільйона виділені внаслідок перерозподілу коштів в рамках Інструменту Європейського сусідства ЄС. Вони будуть спрямовані на допомогу громадянському суспільству, удосконалення системи держуправління і відновлення критично важливої інфраструктури.

Ще 64,5 мільйона виділені через Регіональний трастовий фонд відповіді на кризу в Сирії. Вони будуть використані для допомоги найбільш уразливим верствам населення Лівану і біженцям, які постраждали від вибуху, а також невеликим підприємствам.

Раніше Євросоюз виділив 70 мільйонів євро для негайних потреб, медичної допомоги і обладнання, а також для зміцнення об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, пожежа в порту Бейрута 5 серпня 2020 року розпочалася на 9-му складі та перекинулась на 12-й, де зберігалася аміачна селітра.

В результаті пожежі хімічна сполука детонула, від вибуху загинули близько 200 осіб, серед них був громадянин України - 32-річний економіст Вільям Азар. У момент вибуху він виходив з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому.

Крім того, частина міста була знищена, потужний вибух завдав збитків на суму 4,6 мільярда доларів.

У грудні суд Лівану звинуватив виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Хасана Диаба і трьох колишніх міністрів в халатності у справі про вибух у порту Бейрута. Їх допитають щодо попереджень про небезпеку зберігання селітри на складі.