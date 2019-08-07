ЄС виділив додатково 127 млн євро на підтримку біженців у Туреччині

Євросоюз виділив додатково 127 млн євро на підтримку біженців в Туреччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Як йдеться у повідомленні Єврокомісії, допомога виділена в рамках Програми сприяння соціальній згуртованості (SUY), що реалізується за сприяння Всесвітньої продовольчої програми ООН і Турецького Червоного Півмісяця.

Таким чином, з урахуванням додатково виділених коштів загальний внесок ЄС у програму досяг 1,125 мільярда євро.

У повідомленні наголошується, що фонду, створеного в 2016 році для підтримки сирійських біженців в Туреччині і розрахованим на шість мільярдів євро, в цілому виділено 5,6 мільярда євро. При цьому сума, виділена на погоджені проекти, склала 3,5 мільярда євро. Туреччини було перераховано 2,4 мільярда євро.

Допомогу в рамках Програми сприяння соціальній згуртованості (SUY) виявляється сирійцям, які проживають за межами таборів для біженців, з метою задоволення основних потреб. В рамках програми щомісяця на банківську карту одного біженця надходить 120 турецьких лір.

РБК-Україна писало, що в Туреччині в провінції Ван перекинувся автобус з нелегальними мігрантами, внаслідок чого 16 осіб загинули.

Раніше влада Мальти дозволили 40 мігрантам, які перебувають на борту німецького судна Alan Kurdi, висадитися на берер.