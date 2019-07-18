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У Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами

Новини » Надзвичайні події    18.07.2019 - 22:18
У Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами
Фото: місце події (aa.com.tr)

В результаті ДТП загинули 16 осіб

У Туреччині в провінції Ван перекинувся автобус з нелегальними мігрантами, внаслідок чого 16 людей загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Також повідомляється, що в результаті події постраждали 51 людина.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на шосе Ван - Озалп. Водій не впорався з керуванням, і мікроавтобус вилетів з дороги в яр.

Всі постраждалі госпіталізовані з травмами різного ступеня.

Як повідомив губернатор провінції Ван Мехмет Емін Билмез, серед загиблих є жінки і діти.

Зазначимо, що автобус був розрахований на 17-18 пасажирів, а в момент ДТП у ньому перебувало 67 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернівецькій області в Хотинському районі в результаті зіткнення двох мікроавтобусів госпіталізовано 8 постраждалих, серед яких і новонароджена дитина.

Крім того, на півдні Пакистану в результаті дорожньо-транспортної пригоди з пасажирським автобусом загинуло 10 осіб і ще кілька десятків постраждали. Інцидент стався поблизу міста Шахпур Чакар, що в пакистанському окрузі Сангхар. Автобус на повній швидкості врізався у рикшу, яка рухалася на зустріч. Після зіткнення автобус з'їхав на узбіччя та перекинувся.

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