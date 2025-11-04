ЕС вводит новые правила на границе: надо ли украинцам дополнительные документы

Европейский Союз внедряет систему въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая фиксирует данные всех иностранцев, пересекающих границы Шенгенской зоны, в том числе и украинцев. В то же время, никаких новых или дополнительных документов перед поездкой в ЕС иметь не нужно.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По словам Демченко, новая система не потребует от украинцев никаких дополнительных документов. Она лишь предусматривает внесение в базу данных биометрических параметров: отпечатков пальцев, изображения лица, паспортных данных и информации о пересечении границы.
"Решение Европейского Союза определяет, что в эту систему вносятся биометрические данные, отпечатки пальцев и изображение лица. Также данные о паспортных документах, чтобы исключить использование подделок, а также информация о самом пересечении границы", - пояснил он.
Украинцы, как и раньше, смогут находиться в странах ЕС до 90 дней в течение 180 дней в рамках безвизового режима. Для этого обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт.
По информации от сопредельных стран, отпечатки пальцев не будут брать у детей до 12 лет, однако фото лица будут делать всем.
В будущем въезд в ЕС может стать платным, однако когда это произойдет пока неизвестно.
"Эта норма еще не работает. В целом вопрос новой системы въезда-выезда Европейский Союз поднимают уже не первый год. Когда это заработает - это исключительно решение Европейского Союза. Отмечу, что ЕС несколько раз откладывал внедрение этой системы. Когда заработает то условие (о платном въезде, - Ред.) - мне сложно сказать, потому что это тоже должен решить Европейский Союз", - добавил Демченко.
