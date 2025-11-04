RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

ЕС вводит новые правила на границе: надо ли украинцам дополнительные документы

Требует ли системы EES дополнительных документов от украинцев при пересечении границы (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Европейский Союз внедряет систему въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая фиксирует данные всех иностранцев, пересекающих границы Шенгенской зоны, в том числе и украинцев. В то же время, никаких новых или дополнительных документов перед поездкой в ​​ЕС иметь не нужно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Без новых документов, но с биометрией

По словам Демченко, новая система не потребует от украинцев никаких дополнительных документов. Она лишь предусматривает внесение в базу данных биометрических параметров: отпечатков пальцев, изображения лица, паспортных данных и информации о пересечении границы.

"Решение Европейского Союза определяет, что в эту систему вносятся биометрические данные, отпечатки пальцев и изображение лица. Также данные о паспортных документах, чтобы исключить использование подделок, а также информация о самом пересечении границы", - пояснил он.

Что стоит знать украинцам

Украинцы, как и раньше, смогут находиться в странах ЕС до 90 дней в течение 180 дней в рамках безвизового режима. Для этого обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт.

По информации от сопредельных стран, отпечатки пальцев не будут брать у детей до 12 лет, однако фото лица будут делать всем.

Когда введут платный въезд в ЕС

В будущем въезд в ЕС может стать платным, однако когда это произойдет пока неизвестно.

"Эта норма еще не работает. В целом вопрос новой системы въезда-выезда Европейский Союз поднимают уже не первый год. Когда это заработает - это исключительно решение Европейского Союза. Отмечу, что ЕС несколько раз откладывал внедрение этой системы. Когда заработает то условие (о платном въезде, - Ред.) - мне сложно сказать, потому что это тоже должен решить Европейский Союз", - добавил Демченко.

Читайте также о том, что с 3 ноября на границе с Польшей могут возникать задержки из-за запуска цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES). Пограничники объясняют это тем, что сейчас в базу нужно вносить персональные данные людей, которые въезжают в ЕС.

Ранее мы писали о том, что в ЕС начали поэтапное внедрение биометрической системы регистрации EES, которая потребует от путешественников из-за пределов Евросоюза прохождения отпечатков пальцев и фотографирования. Полноценный запуск отложен до 12 апреля 2026 года, чтобы избежать очередей и технических сбоев.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзГраница с Украиной