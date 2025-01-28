ЕС вводит пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и удобрения из России и Беларуси

Отмечается, что сельскохозяйственная продукция, на которую повлияют новые тарифы, составляет 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, который еще не подпадал под действие повышенных тарифов. После принятия решения Советом ЕС весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС.

"Целью предложения является уменьшение зависимости от импорта из России и Беларуси. Такой импорт, в частности удобрений, делает ЕС уязвимым к потенциальным принудительным действиям со стороны России и, таким образом, представляет риск для продовольственной безопасности ЕС", - отметили в Еврокомиссии.

Кроме того, тарифы будут способствовать росту внутреннего производства и развитию отрасли производства удобрений в ЕС, которая пострадала во время энергетического кризиса. Это также позволит диверсифицировать поставки из третьих стран.

К тому же это поможет обеспечить стабильные поставки удобрений и, что самое важное, гарантировать, что удобрения будут оставаться доступными для фермеров ЕС по доступной цене. Предложение включает смягчающие меры на случай, если фермеры ЕС столкнутся с существенным ростом цен на удобрения.

Ожидается, что тарифы негативно повлияют на доходы от российского экспорта, что повлияет на способность РФ вести агрессивную войну против Украины.

При этом транзит всей сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Беларуси в третьи страны остается незатронутым этими мерами.

Отмечается, что такое решение соответствует обязательствам ЕС способствовать обеспечению продовольственной безопасности во всем мире, в частности для развивающихся стран. Это означает, что операции купли-продажи российской сельскохозяйственной продукции остаются неизменными, как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на судах ЕС или предоставление страховых и финансовых услуг.

Предложение Еврокомиссии теперь будет рассмотрено Европейским парламентом и Советом ЕС квалифицированным большинством голосов, в соответствии с правовой основой Общей коммерческой политики, предусмотренной статьей 207 Договора об учреждении Европейского Союза.