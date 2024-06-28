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ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний России

Брюссель, Пятница 28 июня 2024 16:13
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ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний России Фото: ЕС ввел санкции против транспортной компании "Трансконтейнер" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз ввел санкции против одной из самых крупных транспортных компаний России. Речь идет о компании "Трансконтейнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

ЕС, в частности, ввел экономические санкции против генерального директора "Трансконтейнера" Михаила Концерева.

"Трансконтейнер" - это крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в России. Как объясняют в ЕС, в 2023 году прибыль компании выросла, в частности, за счет транзитных перевозок белорусских грузов в российские порты.

Также "Трансконтейнер" предоставляет услуги на новом терминале в особой экономической зоне "Алабуга", которая связана с поставкой дронов-камикадзе типа "Шахед", которыми россияне атакуют Украину.

Кроме того, компанию связывают с поставками оружия из КНДР, логистическим обеспечением войны в Украине.

Из открытых источников известно, что у "Трансконтейнера" более 40 тысяч фиттинговых платформ для перевозки контейнеров, а также более 140 тысяч контейнеров. Фирма управляет 40 контейнерными терминалами в России.

Евросоюз также ввел санкции против российской фирмы по предоставлению финансовых услуг ООО "Титул" и ее владельца Дмитрия Беллоглазова. В санкционные списки добавили российские компании "Илиадис" и Rasperia Trading Limited.

Санкции Евросоюза о РФ

С начала полномасштабной войны Европейский союз ввел 14 пакетов санкции против России за ее захватническую войну против Украины. Последний пакет был введен на этой неделе. В него попали российские пропагандисты, актеры певцы, мать главаря Чечни Рамзана Кадырова, а также российские силовики из ФСБ.

Детальнее о том, кто оказался в санкционном списке ЕС - в материале РБК-Украина.

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