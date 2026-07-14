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ЕС ввел санкции против 15 человек за пытки украинских пленных

02:19 14.07.2026 Вт
3 мин
Среди фигурантов - причастные к массовому убийству в Оленивке
aimg Екатерина Коваль
ЕС ввел санкции против 15 человек за пытки украинских пленных Фото: последствия атаки на колонию в Оленивке (росСМИ)
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Совет ЕС ввел ограничительные меры против 15 человек и одной структуры, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских задержанных на оккупированных территориях и в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

Санкции за Оленевку

Среди фигурантов - Дмитрий Неелов, первый заместитель начальника колонии в Еленовке Донецкой области. Он причастен к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских, а также непосредственно ответственен за массовое убийство украинских пленных в Оленовке 28-29 июля 2022 года - тогда после российского удара он сознательно задержал эвакуацию раненых.

Под санкции также попали несколько высокопоставленных должностных лиц и работников, которые осуществляли унизительное обращение с пленными в Оленовке.

Пытки в колонии №7 и действия ФСБ

Санкции наложили на Алексея Хавецкого, начальника охраны колонии №7 в Пакино (Россия), где он организовал систематическое издевательство над украинскими пленниками.

Под его наблюдением пленных подвергали ударам электротоком, умышленному голоданию, сексуальному насилию и унижению ради развлечения персонала колонии.

Также в списке - Ян Заневский, сотрудник ФСБ, причастен к незаконному задержанию и пыткам гражданских на оккупированных территориях Херсона, Николаева и Запорожья, в частности из-за избиений, удушения и сексуального насилия.

СИЗО в Таганроге, где погибла журналистка Рощина

Под санкции попало и СИЗО-2 в Таганроге, где содержали украинских военнопленных и гражданских, включая журналистов и женщин. В этом заведении, по данным ЕС, систематические пытки приводили к смерти - именно здесь погибла журналистка Виктория Рощина, умершая после года заключения с многочисленными признаками пыток.

Еще семь человек из колонии №10

По другому санкционному режиму Совет ЕС также внес в список семь человек, связанных с колонией №10 в селе Ударный. Среди них начальник колонии Александр Гнутов, пятеро его заместителей и начальница медицинской части Галина Мокшанова.

В этой колонии содержались сотни украинских военнопленных и гражданских, захваченных с оккупированных территорий. Бывшие заключенные сообщают о бесчеловечном обращении - ударах электротоком, избиениях, стресс-позах, которые вызывали трофические язвы, сексуальное насилие, имитацию казней и отказ в медицинской помощи. Гражданских содержали на тех же условиях, что и пленных - без суда и статуса.

Какие именно ограничения ввели

Все лица и структура, внесенные в оба санкционных режима, подпадают под замораживание активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Лица также подпадают под запрет на въезд в страны ЕС или транзит через их территорию.

Евросоюз решительно осудил пытки, жестокое обращение и убийства украинских военнопленных и гражданских задержанных, призвал обеспечить беспрепятственный доступ независимых наблюдателей, в частности, Международного комитета Красного Креста, ко всем заключенным, и отметил необходимость привлечения виновных к ответственности за серьезные нарушения международного гуманного.

Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, которые затронули не только руководство колонии, причастное к пыткам пленных, но и российские технологические компании, в частности VK и мессенджер Max.

Глава РПЦ патриарх Кирилл, уже неоднократно избегавший санкций ЕС из-за позиции отдельных стран-членов,снова не попал в новый список ограничений - на этот раз этому поспособствовала позиция Болгарии.

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