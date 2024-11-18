ЕС ввел новые санкции против Ирана: кто попал под ограничения

На этот раз ограничения касаются запрета на экспорт компонентов для дронов. Также санкции введены против судоходных компаний, занимающихся транспортировкой оружия.

В списке санкций появился директор Исламской Республики Иранские судоходные линии (IRISL) Мохаммад Реза Хиабани. А также четыре организации, среди которых:

Исламская Республика Иранские судоходные линии (IRISL);

три российские судоходные компании: MG Flot, VTS Broker и Arapax, занимающиеся транспортировкой иранских БПЛА и компонентов ракет через Каспийское море.

По данным ЕС, именно эти компании участвуют в транспортировке иранского оружия в Россию. Целью санкции является ограничить Иран доступ к технологиям и компонентам, используемым в производстве беспилотников и ракет. Евросоюз вводит запрет на экспорт и поставку любых из этих компонентов с территории ЕС в Иран.

Также санкции предусматривают запрет на транзакции с иранскими портами, используемыми для транспортировки военной техники. Речь идет о портах Амирабад и Анзале, которые являются важными узлами для передачи беспилотников и ракет в Россию.

В частности, санкции включают ограничение доступа судов, принадлежащих или контролируемых организациями из санкционного списка, в порты ЕС.