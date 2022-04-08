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ЄС ввів санкції проти дочок Путіна, - AP

Фото: президент РФ Володимир Путін
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз ввів санкції проти двох дорослих дочок президента Росії Володимира Путіна в рамках п'ятого пакету заходів, спрямованих проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Двоє офіційних осіб ЄС повідомили, що Євросоюз включив Марію Воронцову і Катерину Тихонову в оновлений список осіб, проти яких введені санкції щодо заморожування активів і заборони на поїздки.

Очікується, що повний список санкцій буде опублікований в п'ятницю ввечері.

Нагадаємо, 6 квітня Сполучені Штати ввели санкції проти дочок Путіна.

Також США ввели санкції проти російських банків - "Сбербанк" і "Альфа-Банку".

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ЕвросоюзВолодимир ПутінСанкції проти Росії