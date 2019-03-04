ЄС запровадив нові санкції проти Сирії

Совет ЕС внес в санкционные списки по Сирии семь министров сирийского правительства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт официального журнала ЕС.

Такое решение было принято в связи с перестановками в правительстве Сирии. Однако в коммюнике не говорится, о каких именно министрах идет речь.

"Сегодняшние решения увеличили до 277 число физических лиц, в отношении которых введены запрет на поездки и заморозка счетов, из-за их ответственности за жестокое подавление гражданского населения Сирии, извлечение выгоды за счет сирийского режима или его поддержку, а также за связь с такими (ответственными за нарушения, - ред.) лицами", - говорится в журнале ЕС.

Напомним, комиссар ЕС по вопросам добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Европейская комиссия предложила пригласить Иорданию принять участие в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Сирии.

Отметим, в США планируют создать зону безопасности на северо-востоке Сирии, на границе с Турцией. Пентагон хочет направить около 1500 солдат из стран ЕС на северо-восток Сирии и если это произойдет, США сохранят там около 400 военных, пишет газета. Военный контингент защитит курдов на границе с Турцией и будет бороться с ИГ.