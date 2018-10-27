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В ЄС пропонують залучити Йорданію до переговорів щодо Сирії

Новини » Політика    27.10.2018 - 06:48
Ілюстративне фото (flickr.com/Sulafa Khalil)
Ілюстративне фото (flickr.com/Sulafa Khalil)

Комісар ЄС вважає, що Йорданія може стати хорошим посередником для врегулювання конфлікту

Комісар ЄС з питань добросусідства Йоханнес Хан заявив, що Європейська комісія запропонувала запросити Йорданію взяти участь у переговорах про мирне врегулювання конфлікту в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Хан вважає, що Йорданію необхідно наділити роллю посередника. На його думку, з усіх близькосхідних країн Йорданія користується найбільшою довірою. У цього королівства добре налагоджені стосунки з усіма сусідами, а також працюють налагоджені канали зв'язку.

"Крім того, в Йорданії релігійні конфлікти не відіграють суттєвої ролі, що підвищує престиж цієї країни в регіоні", - розповів Хан.

Він вважає, що важливо для майбутнього Сирії проходження діалогу під егідою ООН, незважаючи на те, що всі раніше переговори щодо Сирії закінчувалися безрезультатно.

Повідомляється, що 27 жовтня 2018 в Стамбулі пройде саміт по Сирії, участь в якому візьме канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон, президент РФ Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Однією з основних тем переговорів буде ситуація в сирійській провінції Ідліб. Цей регіон є останньою ділянкою, що контролюється повстанцями. Також повинна піти мова про те, як почати політичні процеси в країні.

Нагадаємо, МЗС розкритикував контакти Сирії з "владою" Криму. Міністерство закордонних справ України засуджує так звані офіційні контакти Сирії з "владою" окупованого Криму.

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