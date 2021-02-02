ЄС ввів нову "темно-червону" зону COVID-19: що це значить

Фото: прапор ЄС (pixabay)

Рада Європи оновив правила пересування всередині Євросоюзу. Так, була додана нова "темно-червона" зона поширення коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Нова зона додалася до вже існуючих "зеленої", "помаранчевої", "червоної" і "сірої". "Темно-червоним" кольором будуть позначатися ті регіони, де циркуляція COVID знаходиться на дуже високих рівнях, в тому числі через мутації. До них будуть відноситись області, де показник захворюваності за 14 днів становить 500 або більше на 100 тисяч населення.

"Держави-члени не повинні заохочувати всі другорядні поїздки в "червоні" і "темно-червоні" райони водночас намагаючись уникнути збоїв в основних поїздках", - зазначили в ЄС.

Громадяни, які будуть подорожувати з "темно-червоний" регіону, повинні обов'язково пройти тес на COVID-19 до виїзду і пройти карантин або самоізоляцію по прибуттю в іншу країну.

Також в ЄС рекомендували країнам блоку вимагати від мандрівників, що прибувають з "помаранчевих", "червоних" і "сірих зон, проходити тестування перед вильотом. При цьому перевізникам і транспортним робочим можна не робити тест. Якщо ж країна вирішила ввести таку вимогу, рекомендується використовувати експрес-тести на антиген.

Також не рекомендують застосовувати правило обов'язкового тестування або карантину до людей, які живуть в прикордонних регіонах і часто перетинають кордон.

Раніше РБК-Україна писало, що в ЄС створюють спеціальне управління для боротьби з пандемією.

Також повідомлялося, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про можливості контролювати рівень коронавірусної інфекції.