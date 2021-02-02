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ЕС ввел новую "темно-красную" зону COVID-19: что это значит

Брюссель, Вторник 02 февраля 2021 09:24
ЕС ввел новую "темно-красную" зону COVID-19: что это значит
Фото: флаг ЕС (pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

Совет Европы обновил правила передвижения внутри Евросоюза. Так, была добавлена новая "темно-красная" зона распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Новая зона добавилась к уже существующим "зеленой", "оранжевой", "красной" и "серой". "Темно-красным" цветом будут обозначаться те регионы, где циркуляция COVID находится на очень высоких уровнях, в том числе из-за мутаций. К ним будут относиться области, где показатель заболеваемости за 14 дней составляет 500 или более на 100 тысяч населения.

"Государства-члены должны не поощрять все второстепенные поездки в "красные" и "темно-красные" районы, в то же время, стараясь избежать сбоев в основных поездках", - отметили в ЕС.

Граждане, которые будут путешествовать из "темно-красного" региона, должны будут обязательно пройти тес на COVID-19 до выезда и пройти карантин или самоизоляцию по прибытию в другую страну.

Также в ЕС рекомендовали странам блока требовать от путешественников, прибывающих из "оранжевых", "красных" и "серых" зон, проходить тестирование перед вылетом. При этом перевозчикам и транспортным рабочим можна не делать тест. Если же страна решила ввести такое требование, рекомендуется использовать экспресс-тесты на антиген.

Также не рекомендуют применять правило обязательного тестирования или карантина к людям, которые живут в приграничных регионах и часто пересекают границу.

Ранее РБК-Украина писало, что в ЕС создают специальное управление для борьбы с пандемией.

Также сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции.

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