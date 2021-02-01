ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЄС створює спеціальне управління для боротьби з пандемією

Брюссель, Понеділок 01 лютого 2021 08:21
ЄС створює спеціальне управління для боротьби з пандемією
Фото: Урсула фон дер Ляйєн (flickr com european_parliament)
Автор: Артур Родивилов

На тлі збоїв у постачанні вакцин від коронавірусу Євросоюзом прийнято рішення про створення структури взаємодії з фармацевтичними компаніями в надзвичайних ситуаціях. Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн провела зустріч з керівниками BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac і Sanofi.

Зустріч проходила у форматі відеоконференції.

Комісія створить Управління готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я ЄС (EU Health Emergency Preparedness and Response Authority - HERA), щоб забезпечити структурований підхід на випадки пандемії. HERA допоможе передбачати загрози та визначати відповідні заходи.

Вже запускається пілотний проєкт "Європейська готовність до біологічного захисту". Його мета - фінансувати розробку вакцин і збільшити їхнє виробництво в короткостроковій і середньостроковій перспективі, націлити увагу на нові штами вірусу COVID-19.

Нагадаємо, Єврокомісія затвердила обмеження на вивезення з ЄС вакцини від COVID. Захід розрахований до кінця березня.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що отриманих за механізмом COVAX вакцин від коронавірусу буде мало для щеплення необхідної кількості українців. Тому він попросив Єврокомісію допомогти Україні в переговорах з виробниками.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Вакцинафармацевтические компанииКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся