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ЕС введет первые санкции против Ирана из-за передачи ракет России: Reuters узнало дату

Иллюстративное фото: Иран передает ракеты России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский Союз уже на следующей неделе может ввести санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет России. Соответствующее решение, вероятно, будет принято 14 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный высокопоставленный представитель Евросоюза рассказал изданию, что по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов блока, которая пройдет в понедельник, 14 октября, “будет первый пакет санкций в контексте передачи Ираном баллистических ракет России”. 

Источник Reuters уточнил, что ограничения введут как против отдельных лиц, так и против организаций. Более детальных подробностей он не раскрыл. 

Иран передает ракеты России

Напомним, в начале сентября западные СМИ написали о передаче России иранских баллистических ракет. Факт поставок подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь президент Иран Масуд Пезешкиан неоднократно опровергал такую информацию. По его словам, передача ракет могла происходить только до того, как он вступил в должность (30 июля этого года).

По неподтвержденной информации, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малой дальности Fath 360, радиус действия которых - 120 километров.

4 октября Bloomberg написало, что Европейский Союз готовит санкции против Ирана за военную помощь России. Согласно информации журналистов, ограничения могут затронуть около 12 физических лиц и организаций.

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