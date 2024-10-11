ЕС введет первые санкции против Ирана из-за передачи ракет России: Reuters узнало дату

Иран передает ракеты России

Напомним, в начале сентября западные СМИ написали о передаче России иранских баллистических ракет. Факт поставок подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь президент Иран Масуд Пезешкиан неоднократно опровергал такую информацию. По его словам, передача ракет могла происходить только до того, как он вступил в должность (30 июля этого года).

По неподтвержденной информации, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малой дальности Fath 360, радиус действия которых - 120 километров.

4 октября Bloomberg написало, что Европейский Союз готовит санкции против Ирана за военную помощь России. Согласно информации журналистов, ограничения могут затронуть около 12 физических лиц и организаций.

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