Главная » Новости » В мире

В ЕС впервые сделали заявление о коррупционном скандале в Украине

Четверг 13 ноября 2025 11:23
В ЕС впервые сделали заявление о коррупционном скандале в Украине Фото: Кайя Каллас (flickr.com/photos_valstskanceleja)
Автор: Константин Широкун

Коррупционный скандал в украинской энергетике "чрезвычайно досадный", и важно, чтобы Киев отнесся к нему серьезно.

Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Они действуют очень настойчиво. Коррупции нет места, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую", - сказала Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Канаде.

По ее словам, очень важно, чтобы украинские власти действительно продолжали борьбу с коррупцией очень быстро и отнеслись к этому очень серьезно.

Что предшествовало

Утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95", которого называют близким другом президента Зеленского. Следственные действия также состоялись у отстраненного министра юстиции Германа Галущенко.

По версии следствия, в "Энергоатоме" действовала схема "шлагбаум": контрагентов заставляли платить 10-15% от суммы контрактов в качестве "откатов". В случае отказа угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков.

Средства, по данным НАБУ, легализовались через бэк-офис в центре Киева, где прошло около 100 миллионов долларов. Офис принадлежал семье бывшего народного депутата и ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

По делу уже задержаны пять человек, ряду объявлены подозрения. Также в деле фигурирует Герман Галущенко и экс-вице-премьер Алексей Чернышов, которые получили подозрения.

Более подробно о скандальной коррупционной схеме в "Энергоатоме" - в материале РБК-Украина.

