В ЕС впервые сделали заявление о коррупционном скандале в Украине

Коррупционный скандал в украинской энергетике "чрезвычайно досадный", и важно, чтобы Киев отнесся к нему серьезно.

Об этом заявила высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Они действуют очень настойчиво. Коррупции нет места, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую", - сказала Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Канаде. По ее словам, очень важно, чтобы украинские власти действительно продолжали борьбу с коррупцией очень быстро и отнеслись к этому очень серьезно.