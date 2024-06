ЕС введет рекордную пошлину на электромобили из Китая

В настоящее время в ЕС размер иметь на электромобиле из Китая составляет 10%, однако уже в следующем месяце он увеличится.

С 4 июля размер пошлины увеличится для автопроизводителей: BYD Co., Geely Automotive Holdings Ltd., SAIC Motor Corp Ltd. Это связано с тем, что китайские производители электромобилей все более тесно продвигаются в Европу на фоне внутренней ценовой войны и многолетнего лидерства в этой технологии.

Индивидуальные пошлины на BYD составят 17,4%, Geely – 20% и SAIC – 38,1%, в дополнение к существующей пошлине в 10%. Из этого следует, что максимальный размер пошлины на электромобиль будет 48,1% от стоимости авто.

Хотя расследование было направлено на электромобили, принадлежащие Китаю, западные автопроизводители, включая Tesla, BMW и Renault, производимые в Китае и поставляемые в ЕС, также столкнутся с более высокими затратами.

Ожидается, что окончательные уровни пошлин будут приняты до ноября.

В то же время представители Китая заявили, что готовы к ответным действиям и угрожают мероприятиями в сельском хозяйстве, авиации и автомобилях с большими двигателями. Кроме этого, в Китае уже начали исследовать вопросы некоторых видов европейского алкоголя.

Отношения Китая и ЕС

Слухи о повышении спроса на китайские электромобили в ЕС распространялись уже некоторое время. В частности, на фоне этого производитель Volvo, штаб-квартира которого находится в Швеции, а мажоритарным владельцем которой является китайский автопроизводитель Geely, рассматривает планы переноса производства некоторых автомобилей из КНР в Бельгию.

В то же время в Китае заговорили о том, чтобы ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США.

Китай объявил о контроле над экспортом некоторого авиационного оборудования и технологий.

