ЕС уговаривает США смягчить санкции против российского "Газпромбанка", - Bloomberg

Напомним, что еще в прошлом месяце США наложили санкции на российский банк, поскольку он ужесточил попытки наказать Москву за войну в Украине.

Согласно последнему указу Путина, иностранные покупатели теперь могут использовать другие банки для конвертации денег в рубли перед переводом.

Но "Газпромбанк" до сих пор остается единственным уполномоченным учреждением по осуществлению платежей.

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