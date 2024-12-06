ЕС уговаривает США смягчить санкции против российского "Газпромбанка", - Bloomberg

Страны Европейского Союза ведут переговоры с США по поводу санкций против российского "Газпромбанка". В частности, обсуждается тип и объем мер смягчения последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Несмотря на то, что указ Путина об отмене требования платить непосредственно через "Газпромбанк" помог успокоить европейский газовый рынок, он еще больше усложнил платежную систему.
Напомним, что еще в прошлом месяце США наложили санкции на российский банк, поскольку он ужесточил попытки наказать Москву за войну в Украине.
Согласно последнему указу Путина, иностранные покупатели теперь могут использовать другие банки для конвертации денег в рубли перед переводом.
Но "Газпромбанк" до сих пор остается единственным уполномоченным учреждением по осуществлению платежей.
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