В ЕС требуют приостановить участие Испании в Шенгене из-за миграционного кризиса в Сеуте

В частности, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал Испанию "действовать быстро, чтобы возобновить контроль над ситуацией и выполнить свои обязательства по Шенгенскому сотрудничеству".

"Если развитие событий создаст риски для безопасности или миграционной ситуации в Швеции, правительство готово принять необходимые меры для обеспечения порядка и контроля", - добавил он.

Министр внутренних дел Нидерландов Том Берендсен назвал события в Сеуте "вызывающими беспокойство".

"Мы рассчитываем, что Испания сделает все необходимое для защиты внешних границ ЕС, а Марокко также предпримет необходимые меры", - отметил он.

Финляндия поддержала предложение Италии

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что все страны ЕС должны поддержать предложение Италии приостановить статус Испании в Шенгене. По ее словам, Рим уже рассматривает такую возможность, что ранее подтвердила итальянская премьер-министр Джорджа Мэлони.

"Испания полностью не смогла защитить внешнюю границу Шенгенской зоны от нелегальной миграции. Так не может продолжаться. Все европейские страны должны поддержать предложение Мелони. Страны, не выполняющие свои обязательства по защите своих внешних границ, не могут быть членами Шенгенской зоны", - написала она в X.

Рантанен заявила, что ситуация в Сеуте отражает "абсолютный провал" испанской миграционной политики, и назвала произошедшее в четверг, 30 июля, "миграционным вторжением".