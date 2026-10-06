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ЕС исключит из-под санкций еще двух олигархов, - СМИ

15:46 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: послы ЕС снимут санкции еще с двух олигархов (Getty Images)

Европейские послы в среду, 7 октября, собираются исключить из санкционного списка против Беларуси двух олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Х.

"Завтра послы ЕС вычеркнут российского и белорусского бизнесменов Михаила Гуцериева и Виктора Шевцова из списка санкций против Беларуси, поскольку они выиграли несколько дел в суде ЕС", - рассказал он.

Йозвяк добавил, что Гуцериев будет оставаться под ограничениями, поскольку недавно его внесли в санкционный список против РФ за подрыв территориальной целостности Украины.

Напомним, ЕС официально продлил действие персональных санкций, однако исключил из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Соответствующее решение было принято под давлением стран блока.

Впоследствии Euronews сообщило, что все страны ЕС осознали, что допустили серьезную ошибку, отменив санкции против Усманова и Фридмана.

Отметим, высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Алишер Усманов и Михаил Фридман в ближайшее время не вернутся в санкционный список ЕС.

Детальнее о том, как олигархам удалось обойти ограничения и какие это будет иметь последствия для санкционной политики Запада - читайте в материале РБК-Украина "Кошельки Путина. Как Усманов и Фридман вышли из-под санкций ЕС и почему это опасно".

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