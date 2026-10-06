ЕС исключит из-под санкций еще двух олигархов, - СМИ

"Завтра послы ЕС вычеркнут российского и белорусского бизнесменов Михаила Гуцериева и Виктора Шевцова из списка санкций против Беларуси, поскольку они выиграли несколько дел в суде ЕС", - рассказал он.

Йозвяк добавил, что Гуцериев будет оставаться под ограничениями, поскольку недавно его внесли в санкционный список против РФ за подрыв территориальной целостности Украины.

Напомним, ЕС официально продлил действие персональных санкций, однако исключил из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Соответствующее решение было принято под давлением стран блока.

Впоследствии Euronews сообщило, что все страны ЕС осознали, что допустили серьезную ошибку, отменив санкции против Усманова и Фридмана.