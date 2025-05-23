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ЕС на выходных проведет закрытые консультации по 18-му пакету санкций против РФ, - СМИ

Пятница 23 мая 2025 17:27
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ЕС на выходных проведет закрытые консультации по 18-му пакету санкций против РФ, - СМИ Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия в эти выходные проведет закрытые консультации с государствами-членами ЕС по 18-му пакету санкций против России.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в соцсети Х.

"Еврокомиссия проведет так называемые "исповедальные встречи" с государствами-членами ЕС относительно следующего пакета санкций против России", - написал журналист.

По его словам, это произойдет уже в эти выходные, 24-25 мая.

Санкции ЕС против России

Напомним, 20 мая ЕС ввел 17-й пакет санкций против России, нанеся удар по морским перевозкам, нефтетрейдерам и их зарубежным пособникам.

В частности, под запрет попали 189 судов из третьих стран, в результате чего общее количество указанных судов достигло 342. Эти суда являются частью "теневого флота" России и отвечают за транспортировку российской нефти, практикуя высокорисковые методы судоходства или поддерживая энергетический сектор России.

В тот же день ЕС начал подготовку 18-го пакета санкций против России.

Ранее в ЕС предупреждали, что введут новые масштабные санкции, если Россия откажется от прекращения огня и мирных переговоров с Украиной.

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