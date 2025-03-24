В ЕС отреагировали на заявления Виткоффа о "референдумах" России на оккупированных территориях Украины

Во время брифинга в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В то же время Гиппер жестко раскритиковала так называемые "референдумы" РФ на оккупированных территориях Украины, когда ее попросили прокомментировать недавние скандальные заявления спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Представительница Еврокомиссии назвала "тотальным обманом" эти псевдореферендумы, подчеркнув, что они проходили под принуждением и угрозой оружия.

Что касается мирных переговоров Украины и России, по словам пресс-секретаря, позиция ЕС остается неизменной. Гиппер отметила два ключевых аспекта: Украина самостоятельно определяет условия мира, а никакие решения относительно ее будущего не могут приниматься без ее участия.

"Россия продолжает агрессию, что подтверждают ее последние удары по Украине, в частности по Киеву, где погибли мирные жители, включая 5-летнего ребенка. Это в очередной раз доказывает, что Москва не демонстрирует никакой политической воли к прекращению войны", - подчеркнула она.

Гиппер также напомнила, что ЕС продолжает всестороннюю поддержку Украины - военную, финансовую и гуманитарную, а также усиливает санкционное давление на Россию, работая над 17-м пакетом санкций.

Скандальные заявления Уиткоффа

Напомним, недавно в интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что якобы "самой большой проблемой" в полномасштабной войне в Украине, является "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других (региона, - ред.)". По его словам, эти территории якобы являются "русскоязычными" и там проводились "референдумы", во время которых "большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".

Позже спецпредставитель президента США начал оправдываться, что он просто определял суть проблемы и не стал "ни на одну сторону".