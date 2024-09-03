В ЕС отреагировали на решение Монголии проигнорировать ордер МУС на арест Путина

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять российского диктатора Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

По его словам, ЕС принял во внимание приезд Путина в Улан-Батор, несмотря на то, что Монголия является стороной Римского статута Международного уголовного суда и должна была арестовать российского диктатора по ордеру прокурора МУС.

"ЕС выражает сожаление по поводу того, что Монголия, государство-сторона Римского статута МУС, не выполнила свои обязательства по нему по выполнению ордера на арест. ЕС выражает наибольшую поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления с захватнической войной России против Украины", - отметил Стано.

Спикер добавил, что ЕС поддерживает расследования, которые прокурор МУС ведет относительно событий российско-украинской войны, и призывает все страны-стороны Римского статута к полному сотрудничеству в этом вопросе.