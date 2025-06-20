ЕС отложит снижение потолка цен на нефть с РФ из-за войны на Ближнем Востоке, - Politico

Европейский Союз отложит планы по установлению нового потолка цен на российскую нефть. Решение связано с опасениями, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщает издание, предложение, которое предусматривало снижение максимальной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, должны были обсудить в понедельник в Брюсселе министры иностранных дел стран блока.
Однако двое дипломатов сообщили, что конфликт, который разгорается между Израилем и Ираном, означает, что этот план больше не является осуществимым.
"Идея снижения ценового ограничения, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были достаточно близки к пределу, но сейчас они растут и падают, ситуация слишком нестабильна на данный момент", - рассказал источник Politico.
Отмечается, что предложение об ограничении в 45 долларов за баррель приведет к потере миллиардов долларов доходов от продажи нефти для России, которая изо всех сил пытается поддерживать высокий уровень военных расходов и закрыть дыры в государственном бюджете.
Напомним, по состоянию на сейчас действует предельная цена на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Еврокомиссия на прошлой неделе представила новый пакет санкций против России, которым предлагается снизить потолок цен до 45 долларов за баррель.
На днях Bloomberg со ссылкой на источники писало, что США выступают против того, чтобы вводить новый лимит цен на российскую нефть. При этом надежда не потеряна полностью, поскольку окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа.
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