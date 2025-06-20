ЕС отложит снижение потолка цен на нефть с РФ из-за войны на Ближнем Востоке, - Politico

Как сообщает издание, предложение, которое предусматривало снижение максимальной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, должны были обсудить в понедельник в Брюсселе министры иностранных дел стран блока.

Однако двое дипломатов сообщили, что конфликт, который разгорается между Израилем и Ираном, означает, что этот план больше не является осуществимым.

"Идея снижения ценового ограничения, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были достаточно близки к пределу, но сейчас они растут и падают, ситуация слишком нестабильна на данный момент", - рассказал источник Politico.

Отмечается, что предложение об ограничении в 45 долларов за баррель приведет к потере миллиардов долларов доходов от продажи нефти для России, которая изо всех сил пытается поддерживать высокий уровень военных расходов и закрыть дыры в государственном бюджете.