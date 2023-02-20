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ЕС выделил финансовую помощь на развитие цифровых услуг в Украине

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Понедельник 20 февраля 2023 15:15
ЕС выделил финансовую помощь на развитие цифровых услуг в Украине Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз выделяет 17,4 млн евро на цифровизацию и запускает проект "Цифровая трансформация для Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Будем работать над ним вместе с Эстонской академией электронного управления", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что это поможет нам цифровизировать еще больше услуг, усовершенствовать "Дію", усилить обмен данными между реестрами, улучшить электронную идентификацию.

"А еще – развить систему электронного управления, чтобы уголовные дела рассматривали прозрачно", - добавил министр.

Федоров поблагодарил ЕС за выделенные 17,4 млн евро и постоянную поддержку Украины.

Напомним, что Минцифры работает над тем, чтобы услуги, связанные с
консульствами и нотариальными доверенностями, были оцифрованы и упрощены. Такая работа ведется совместно с МИДом и Минюстом.

Страны Евросоюза уже в марте могут договориться о совместной закупке боеприпасов, предоставляемых Украине.

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