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ЕС выделил 1 млрд евро на производство украинского оружия, - Каллас

Четверг 08 мая 2025 20:45
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ЕС выделил 1 млрд евро на производство украинского оружия, - Каллас Фото: Кая Каллас, глава дипломатии Евросоюза (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро в качестве новой помощи. Деньги направят на производство украинского оружия.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

По ее словам, новая помощь от Евросоюза - это "очень важный знак для Украины".

Глава дипломатии ЕС сделала такой анонс накануне визита во Львов, чтобы выразить солидарность с Украиной, в то время как Россия собирается провести ежегодный военный парад в честь "Дня победы".

Ожидается, что на параде в Москве в пятницу будут присутствовать многие иностранные гости, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин.

"Я хочу подчеркнуть, что все, кто действительно поддерживает мир, не могут стоять бок о бок с (российским диктатором Владимиром - ред.) Путиным, который начал полномасштабную агрессивную войну в Украине", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что тот, кто действительно поддерживает мир, должен завтра быть не в России, а в Украине.

Также Каллас отметила, что безнаказанности для России не будет и за военные преступления придется отвечать.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заверила, что Евросоюз предоставит Украине еще 9 млрд евро до конца 2025 года.

Она подчеркивала, что помощь Украине от ЕС - это стратегическая инвестиция в безопасность и надежность функционирования Европы как континента.

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