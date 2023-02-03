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ЕС выделит дополнительные 25 млн евро на разминирование территорий Украины

Фото: Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Деоккупированные территории Украины нуждаются в разминировании. Европейский союз выделит дополнительные 25 млн евро помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской службы внешних дел.

О дополнительной финансовой помощи высокий представитель ЕС Жозеп Боррель объявил на саммите Украина-ЕС.

"На территориях, освобожденных Вооруженными силами Украины, обнаружено большое количество мин и других взрывоопасных предметов. Мы выделим до 25 миллионов евро в поддержку усилий по разминированию в этих опасных районах. Защита гражданских лиц и их средств к существованию является нашим приоритетом", - заявил Боррель.

Отмечается, что заминированная территория грозит возвращению гражданских и возрождению экономической активности Украины, особенно в транспортном и сельскохозяйственном секторах.

"Дополнительное финансирование, объявленное сегодня, будет включать в себя необходимое оборудование для украинских государственных операторов противоминной деятельности и поддержку способности украинских властей эффективно управлять национальным сектором противоминной деятельности", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 3 февраля состоится саммит Украина-ЕС, во время которого могут озвучить первую оценку выполнения рекомендаций по вступлению в ЕС.

Между тем, Европейская комиссия обнародовала аналитический отчет с оценкой способности Украины взять на себя обязательства, связанные с членством в ЕС.

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