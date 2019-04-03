ЄС та Британія матимуть безвіз після Brexit

Рада Європейського союзу і Європарламент, виходячи з принципу взаємності у візовому питанні з урядом Великобританії, підтримали рішення про безвізовий режим між ЄС та Британією для короткострокових подорожей своїх громадян після Brexit. Про це повідомляє "Укрінформ".

За процедурою, вказане рішення мають формально затвердити Європарламент та Рада ЄС.

"Рада ЄС і Європарламент домовилися, що після Brexit громадяни Сполученого королівства, які прибуватимуть до Шенгенської зони для короткотермінового перебування (90 днів упродовж 180-ти), повинні мати безвізовий режим такої подорожі. Ця домовленість була затверджена учора послами ЄС від імені Ради, а також комітетом ЄП із громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ", - зазначає видання.

У ЄС зазначають, що безвізовий режим надається за принципом взаємності. Британський уряд уже заявив, що не вимагатиме віз для короткострокових подорожей від громадян Євросоюзу.

"У випадку, якщо Велика Британія запровадить візові вимоги до громадян хоча б однієї країни-члена ЄС, то буде застосований механізм взаємності, і три інституції Євросоюзу і країни-члени вживатимуть негайних заходів для його реалізації", - поінформували в ЄС.

Нагадаємо, раніше глава Європейської ради Дональд Туск у відповідь на прохання британського прем'єра Терези Мей про чергову відстрочку Brexit запропонував "набратися терпіння", натякнувши, що в ЄС готові дати ще час на підготовку договору.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 квітня глава британського уряду заявила про необхідність нової відстрочки виходу країни з Євросоюзу, не назвавши при цьому конкретних дат нової відстрочки.

Додамо, економіка Великобританії після референдуму щодо виходу з Євросоюзу (Brexit) вже втратила понад 100 млрд євро.