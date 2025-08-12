ЕС колеблется в присоединении к тарифам США против покупателей нефти из РФ

"Мы не будем спекулировать относительно каких-то мер, которые еще не приняты", - ответили в Еврокомиссии на запрос РБК-Украина.

В то же время в Брюсселе напомнили, что санкции против отдельных китайских компаний уже действуют, но их объем ограничен.

Речь идет о 25 компаниях из Китая и Гонконга, которые, по данным ЕС, поддерживают российский военно-промышленный комплекс или помогают обходить ограничения.

"Все решения по санкциям принимаются единогласно государствами-членами ЕС в Совете (Евросоюза, - ред.). Ряд китайских компаний уже подлежит усиленному экспортному контролю", - отметили в Еврокомиссии.

Там также подчеркнули, что наложение ограничений на компании не означает автоматическое возложение ответственности на юрисдикцию, где они зарегистрированы.

"Следует отметить, что это не означает, что мы возлагаем ответственность за их действия на юрисдикцию (третью страну), в которой они работают", - указали в Еврокомиссии.