ЄС продовжив ще на рік санкції проти Росії за окупацію Криму

Рада ЄС сьогодні продовжила санкції проти Росії, введені у відповідь на незаконну окупацію Криму. Органічні заходи діятимуть до 23 червня 2022 року.

Про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС.

Санкції включають цільової імпорт в ЄС товарів з Криму, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму. Крім того, санкції торкнуться експорту певних товарів і технологій кримським компаніям.

"ЄС не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права відповідно до заяви Високого представника у закордонних справах і політиці безпеки від імені ЄС від 16 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Вперше санкції були введені в червні 2014 року в відповідь на спроби підірвати територіальну цілісність України.

