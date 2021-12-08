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У ЄС затвердили санкції проти ПВК "Вагнера"

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Європа, Середа 08 грудня 2021 13:38
У ЄС затвердили санкції проти ПВК "Вагнера" Фото: Євросоюз затвердив санкції проти ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У середу, 8 грудня, посли країн Євросоюзу затвердили санкції проти членів російської приватної військової компанії "Вагнера". Також обмеження поширюються і на трьох росіян, які співпрацювали з найманцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка в Twitter.

"Посли ЄС сьогодні вирішили дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера". ЄС також додасть трьох осіб, пов'язаних із групою, у свій режим санкцій з прав людини, одну людину до списку по Лівії, трьох до свого списку по Україні та двох фізичних осіб і трьох юридичних осіб у свій список по Сирії. Усі вони з Росії", - написав Джозвяк.

Зазначимо, що в середині листопада Європейський Союз погодився розробити проект рамкової основи для можливих санкцій щодо ПВК "Вагнера", які можуть бути направлені до Сахельського регіону Західної Африки.

Нагадаємо, слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перевіряють джерела витоку документів у справі "вагнерівців" щодо діяльності спецслужб. Відкрито кримінальне провадження.

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ПВК Вагнера
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