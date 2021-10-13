ЄС та Україна готові разом протидіяти використанню газу як енергетичної зброї, - Кулеба

Лідери України та ЄС обговорили питання енергетичної безпеки. Вони готові разом протидіяти використанню газу як енергетичної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на брифінгу.

За його словами, Брюсель відгукнувася на заклик до офіційних консультацій щодо змін газотранспортної інфраструктури, що надає нові інструменти для протидії загрозам від "Північного потоку-2".

"ЄС разом з Україною готовий протидіяти використанню газу як енергетичної зброї. І особливо важливо, що, і на закритій частині переговорів, і публічно, ЄС підтвердив, що щодо "Північного потоку-2" буде застосований третій енергетичний пакет", - заявив Кулеба.