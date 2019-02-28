ЄС вказав Facebook і Twitter на недостатні заходи проти дезінформації

Брюссель закликає соцмережі посилити такі заходи перед виборами до Європарламенту

Администрации социальных сетей Facebook и Twitter делают слишком мало для борьбы с дезинформацией. Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, передает РБК-Украина со ссылкой на France24.

В отчете говорится, что американские интернет-гиганты не публикуют январские данные о мерах по изучению рекламы на своих сайтах. В то же время Google предоставил соответствующие данные, однако не уточнил, в какой степени справляется с дезинформацией и рекламой, которая вводит в заблуждение.

"Мы призываем Facebook, Google и Twitter сделать больше во всех странах ЕС, чтобы помочь обеспечить честность выборов в Европейский парламент в мае 2019 года", - говорится в заявлении вице-президента по цифровому единому рынку Андруса Ансипа и других официальных лиц.

Также сообщается, что лидером по претензиям со стороны чиновников остается Facebook, который не только не сообщил о мерах по борьбе с дезинформацией, но и не сообщил количество удаленных фейковых аккаунтов за действия в отношении ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС готовится к попыткам вмешательства России в выборы в Европарламент.

Отметим, в феврале власти Германии ограничили сбор данных о пользователях Facebook.