Влада Німеччини обмежили збір даних про користувачів Facebook

Фото: Facebook (з відкритих джерел)

Компанію звинуватили у зборі інформації про користувачів без їхнього відома

Антимонопольна служба Німеччини наклала обмеження на збір даних Facebook через те, що соціальна мережа зловживала своїм становищем на ринку і збирала відомості про користувачів без їх згоди. Про це заявив глава відомства Андреас Мундт, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"В майбутньому Facebook більше не зможе змушувати користувачів погоджуватися на практично необмежений збір і надання даних, що не належать до Facebook або їх акаунтів в соцмережі", - сказав він, додавши, що відомство "не згодне з висновками і має намір закликати громадян Німеччини продовжувати повною мірою користуватися всіма нашими сервісами".

У свою чергу Міністерство юстиції Німеччини вітало рішення антимонопольної служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Facebook може зіткнутися зі штрафами в Німеччині. Як заявив керівник Федерального антимонопольного відомства ФРН Андреас Мунд, зазначена соцмережа проводить політику, яка діє всупереч європейським нормам по збору і обробці даних користувачів.