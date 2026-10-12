ЕС принял наибольшее расширение санкционного списка против РФ

"Министры иностранных дел ЕС только приняли почти 1600 новых санкционных позиций против военно-промышленного комплекса России. Это самое большое расширение нашего санкционного списка с тех пор, как Россия начала войну. Европа снова демонстрирует единый фронт", - написала Каллас.

По ее словам, более половины новых позиций касается цепи производства баллистических ракет.

"Мы делаем значительно сложнее, медленнее и дороже для России производство оружия, которым оно убивает украинцев", - добавила Каллас.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров усилить санкционное давление и закрыть России доступ к западным компонентам, которые можно найти в 90% ее вооружений.

Киев также подготовил список еще из десяти российских олигархов и поднимет этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге на этой неделе.