ЕС принял наибольшее расширение санкционного списка против РФ

Евросоюз принял наибольшее расширение санкционного списка против России с начала войны - почти 1600 новых позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение верховной представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в соцсети X.
"Министры иностранных дел ЕС только приняли почти 1600 новых санкционных позиций против военно-промышленного комплекса России. Это самое большое расширение нашего санкционного списка с тех пор, как Россия начала войну. Европа снова демонстрирует единый фронт", - написала Каллас.
По ее словам, более половины новых позиций касается цепи производства баллистических ракет.
"Мы делаем значительно сложнее, медленнее и дороже для России производство оружия, которым оно убивает украинцев", - добавила Каллас.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров усилить санкционное давление и закрыть России доступ к западным компонентам, которые можно найти в 90% ее вооружений.
Киев также подготовил список еще из десяти российских олигархов и поднимет этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге на этой неделе.
Как сообщало РБК-Украина, в Палате представителей США готовят двухпартийный законопроект о запрете покупки российской нефти.
Об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик через день после того, как президент США Дональд Трамп разрешил России продавать дизель на мировых рынках.